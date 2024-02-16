Огромная башня с химическими отходами загорелась и рухнула в Актау

«Эта колонна принадлежит ТОО “Asia Steel”, в котором ранее содержались химические отходы. ТОО “Asia Steel” арендует земельный участок № 206, расположенный рядом с участком № 203. На сегодняшний день работниками компании ТОО “Asia Steel” ведутся работы по демонтажу купленных объектов, в том числе колонны “Этилбензола”. Кроме того, согласно акту компании ТОО “Абсолют-М”, которая предоставляет услуги Фонду “Жасыл даму” по утилизации опасных отходов и транспортировке, химические отходы извлечены из колонны и вывезены с территории ТОО “Индустриальный парк Мангистау”.