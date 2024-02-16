Должна была быть СТО. После пожара в 11-этажном самострое Анапы допросили подозреваемых

«Разрешительная документация на строительство и ввод в эксплуатацию на дом не выдавалась. Впоследствии после признания права собственности за дольщиками в адрес застройщика вносились требования устранить нарушения, однако он их проигнорировал», — сообщили в СКР по Краснодарскому краю.