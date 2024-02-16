Должна была быть СТО. После пожара в 11-этажном самострое Анапы допросили подозреваемых

Следственный отдел Анапы продолжает расследование уголовного дела после пожара в многоквартирном доме. В связи с этим допрашивают подозреваемых.
«Следственный отделом по городу Анапе СКР по краю продолжается расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбужденного в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме по улице Объездной (ч.1 ст. 238 УК РФ)», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Пожар начался 13 февраля на мансардном этаже самостроя. В результате огонь полностью уничтожил 11 и 10 этажи, в пожаре пострадали 38 квартир, 36 из которых не подлежат восстановлению. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.
По версии следствия, с 2005 по 2014 годы строительство многоквартирного жилого дома с помещениями под коммерцию вели 57-летний предприниматель и его 55-летний брат, которые затем продавали квартиры.
«Разрешительная документация на строительство и ввод в эксплуатацию на дом не выдавалась. Впоследствии после признания права собственности за дольщиками в адрес застройщика вносились требования устранить нарушения, однако он их проигнорировал», — сообщили в СКР по Краснодарскому краю.
Следователи допросили подозреваемых. Помимо этого, сотрудники провели допрос жильцов пострадавшего дома, представителей контролирующих органов и организаций сферы ЖКХ.
«В рамках расследования уголовного дела установлены существенные нарушения и недостатки при возведении многоквартирного жилого дома», — уточнили в ведомстве.
Так, 11 технический этаж переоборудовали под жилые помещения, что нарушает требования противопожарной безопасности. Отмечается, что перегородки были недостаточно огнестойкими, в квартирах отсутствовали системы пожарной сигнализации и вентиляционные вытяжки.
«Допущенные нарушения и недостатки способствовали и привели к распространению пожара с последующим уничтожением жилых помещений и причинению имущественного ущерба гражданам», — резюмировали в пресс-службе следственного комитета РФ по краю.
В данный момент следователи продолжают работу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза.