В Ташобласти школьный преподаватель несколько раз ударил 14-летнего ученика головой о стену — видео

15 февраля в секретариат детского омбудсмана поступило видео, на котором учитель одной из школ избил ученика, которого после госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмана.
Выяснилось, что 11 февраля текущего года учитель школы № 1 Чиназского района А. С. несколько раз сильно ударил ученика 7-го класса, 2010 года рождения, М. С. головой о стену.
В результате инцидента школьник получил травму головы. Его госпитализировали.
По данному факту в отношении учителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РУз (Умышленное легкое телесное повреждение). Ведется следствие.