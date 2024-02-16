Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.