«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.
Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Беспилотник-разведчик самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.