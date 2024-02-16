Следователи ищут очевидцев двух смертельных ДТП в Гродно

По данным следствия, днем 24 января этого года при въезде в областной центр со стороны Минска 42-летний водитель наехал на 69-летнюю местную жительницу. В результате аварии пенсионерка получила телесные повреждения, от которых в тот же день скончалась в больнице. Водитель грузовика не пострадал.
Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрено место происшествия, назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы. УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.
Второе ДТП произошло в Гродно 7 февраля. 56-летний водитель наехал на 77-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии пенсионерка получила телесные повреждения, от которых в тот же день скончалась в больнице. Водитель грузовика не пострадал.
Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области, сотрудников ГАИ осмотрено место происшествия, назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе судебно-медицинская, автотехническая, транспортно-трасологическая экспертизы. УСК по Гродненской области также возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 317.
В УСК добавили, что имеются достаточные данные полагать, что водители автомобилей, их пассажиры, а также пешеходы, находившиеся в момент наезда вблизи места аварии, могли быть очевидцами ДТП. Следователи призывают очевидцев, которые располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72−41−03, 72−40−40, (8033) 621−15−35.