Следователи ищут очевидцев двух смертельных ДТП в Гродно

В УСК добавили, что имеются достаточные данные полагать, что водители автомобилей, их пассажиры, а также пешеходы, находившиеся в момент наезда вблизи места аварии, могли быть очевидцами ДТП. Следователи призывают очевидцев, которые располагают какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, в том числе записями с видеорегистраторов, сообщить об этом в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72−41−03, 72−40−40, (8033) 621−15−35.