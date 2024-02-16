Минюст объявил Олега Тинькова иностранным агентом

В сообщении ведомства отмечается, что бизнесмен распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине. Также в реестр иностранных агентов внесены актер Никита Кукушкин, литературный критик Анна Наринская, философ Юлия Синеокая и директор организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев.