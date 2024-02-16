Умер фотограф Дмитрий Марков

«Дмитрий умер», — написал один из них в Telegram-канале Маркова.
О смерти фотографа, причины которой не уточняются, сообщил также псковский политик Лев Шлосберг*.
В аккаунтах Маркова в социальных сетях пользователи выражают соболезнования и пишут, что известие об его смерти стало полной неожиданностью. Марков в последний раз заходил в свои аккаунты 9 февраля.
О дате и месте его похорон пока не сообщается.
По данным из открытых источников, Дмитрий Марков родился в 1982 году в городе Пушкино Московской области, с 2007 года жил в Псковской области. Он стал известен благодаря жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, сделанными с помощью камеры смартфона.
Марков издал два фотоальбома: «Черновик» и «Россия в квадрате».
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.