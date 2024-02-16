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Умер фотограф Дмитрий Марков

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости. Фотограф Дмитрий Марков, известный по жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, скончался на 42-м году жизни, сообщили его друзья.
Источник: Reuters

«Дмитрий умер», — написал один из них в Telegram-канале Маркова.

О смерти фотографа, причины которой не уточняются, сообщил также псковский политик Лев Шлосберг*.

В аккаунтах Маркова в социальных сетях пользователи выражают соболезнования и пишут, что известие об его смерти стало полной неожиданностью. Марков в последний раз заходил в свои аккаунты 9 февраля.

О дате и месте его похорон пока не сообщается.

По данным из открытых источников, Дмитрий Марков родился в 1982 году в городе Пушкино Московской области, с 2007 года жил в Псковской области. Он стал известен благодаря жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, сделанными с помощью камеры смартфона.

Марков издал два фотоальбома: «Черновик» и «Россия в квадрате».

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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