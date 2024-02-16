Умер фотограф Дмитрий Марков

По данным из открытых источников, Дмитрий Марков родился в 1982 году в городе Пушкино Московской области, с 2007 года жил в Псковской области. Он стал известен благодаря жанровым снимкам из жизни провинциальных российских городов, сделанными с помощью камеры смартфона.