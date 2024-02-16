Бойцы СВО водрузили флаг России в центре Авдеевки

Авторы Telegram-канала отмечают, что таким образом одна из группировок Вооруженных сил России вплотную приблизилась к укрепрайону ВСУ «Химик», расположенному среди многоэтажек.



Накануне российские военные отбили бывшую военную часть ВСУ под Авдеевкой, где располагалась база ПВО. Некоторые военкоры называли эту базу неприступной крепостью.



Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что ВСУ бегут с восточного фланга Авдеевки. По данным военкора, 3-я бригада «Азов»* частично не может покинуть Авдеевский котел.



В свою очередь военный обозреватель и блогер Юрий Подоляка заявил, что боевики украинского нацбатальона «Азов»* понесли огромные потери во время боев под Авдеевкой.



*Националистический украинский батальон «Азов» внесен в РФ в перечень террористических и экстремистских группировок.