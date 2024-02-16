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В Москве женщина умерла после операции в частной клинике

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина скончалась после операции, которую ей сделали в одной из частных московских клиник, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Об этом информирует РИА Новости.
Источник: РИА "Новости"

В заявлении ведомства сказано, что Хамовническая межрайонная прокуратура контролирует начавшуюся проверку в связи со смертью пациентки в частной медицинской клинике.

По данным столичной прокуратуры, в четверг, 15 февраля, в частной медицинской клинике женщине в возрасте 56 лет сделали операцию. На следующий день ей стало хуже, вскоре она скончалась. Точная причина смерти будет названа после проведения судебно-медицинской экспертизы.

При этом в Росздравнадзоре сообщили, что женщине делали круговую подтяжку лица. Специалисты также устанавливают причину смерти женщины.

медицина