16 февраля , Lenta.Ru , События

На Украине заметили уход поврежденной бронетехники ВСУ из Авдеевки

Бронетехника ВСУ начала покидать Авдеевку, сообщает «Страна». Издание опубликовало в своем Telegram-канале кадры, на которых видно, как два танка Т-72 едут по направлению из города. На обоих — следы повреждений. Одна бронемашина горит, на другой погнут противодроновый барьер.