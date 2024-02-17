В ВСУ заявили об отходе с позиций в Авдеевке и пленении украинских солдат

«Бойцы отходят из уничтоженных позиций при помощи маневров и закрепляются на новых рубежах обороны, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен», — приводит его слова агентство Укринформ.
Данные Тарнавский привел по состоянию на 22.00 мск. По его словам, бои в Авдеевке продолжаются. Он также пожаловался, что российские войска превосходят ВСУ в численности, артиллерии и авиации.
Ранее командующий «Таврией» признал, что украинские войска отошли с позиции в южной части Авдеевки с потерями.
В пятницу штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь ВСУ в Авдеевку, назвала «своим новым домом» коксохимический завод, находящийся на северо-западной окраине города. Как сообщало украинское издание «Страна.ua», местами бригада находится в полном окружении.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к скорой потере основной линии снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой украинское командование ранее признало «чрезвычайно сложной».
В пятницу в Пентагоне заявили, что у украинских военных заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, а также назвали грядущую потерю Авдеевки предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления американской помощи.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон.