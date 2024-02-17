В Брюсселе в трех зданиях госучреждений обнаружили письма с токсичным порошком

«Письма, содержащие белый порошок, были найдены вчера (15 февраля — прим. ТАСС) в трех разных местах. Речь идет о следующих местах: здание Службы государственной безопасности на бульваре Короля Альберта II, офис министра юстиции на бульваре Ботанического сада, здание суда на площади Пуларта», — говорится в заявлении прокуратуры.
Отмечается, что все, кто контактировал с порошком, были изолированы и обследованы. Пострадавших нет. Предварительные результаты исследования показали, что порошок содержит токсичное вещество бруцин.
При попадании в организм бруцин возбуждает центральную нервную систему и вызывает судороги мускулатуры, которые усиливаются под воздействием звука и света.
Прокуратура проводит расследование инцидента.