Вместо кредита — в полицию: хабаровчанка раскусила мошенников

Развести ее пытался якобы «сотрудник правоохранительных органов», но он не смог притупить бдительность женщины.
Сначала 35-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Псевдо полицейский пытался внушить ей, что у неизвестного есть генеральная доверенность на ее имя. И сейчас он пытается оформить на нее кредит. У вымышленного злоумышленника при этом даже якобы была копия ее паспорта.
Чтобы спасти сбережения от женщины требовалось перенести их на «безопасный счет». До банка ей заказали такси, деньги потерпевшая сняла в том числе с кредитной карты. Мошенников она послушала и перевела им 90 тысяч рублей.
Но на этом развод не кончился и злоумышленники решили убедить ее взять на себя кредит в 300 тысяч рублей и перевести на тот же «безопасный счет». Тут женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению». Злоумышленникам грозит до шести лет колонии.