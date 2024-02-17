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Вместо кредита — в полицию: хабаровчанка раскусила мошенников

В Хабаровском крае жительница села Ракитное не поддалась на уловки мошенников и вместо взятого на себя кредита «подарила»‎ мошенникам заявление в полицию.
Источник: МК.RU Хабаровск

Развести ее пытался якобы «сотрудник правоохранительных органов»‎, но он не смог притупить бдительность женщины.

Сначала 35-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Псевдо полицейский пытался внушить ей, что у неизвестного есть генеральная доверенность на ее имя. И сейчас он пытается оформить на нее кредит. У вымышленного злоумышленника при этом даже якобы была копия ее паспорта.

Чтобы спасти сбережения от женщины требовалось перенести их на «безопасный счет»‎. До банка ей заказали такси, деньги потерпевшая сняла в том числе с кредитной карты. Мошенников она послушала и перевела им 90 тысяч рублей.

Но на этом развод не кончился и злоумышленники решили убедить ее взять на себя кредит в 300 тысяч рублей и перевести на тот же «безопасный счет»‎. Тут женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество»‎ и «Приготовление к преступлению»‎. Злоумышленникам грозит до шести лет колонии.