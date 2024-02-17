Вместо кредита — в полицию: хабаровчанка раскусила мошенников

Сначала 35-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Псевдо полицейский пытался внушить ей, что у неизвестного есть генеральная доверенность на ее имя. И сейчас он пытается оформить на нее кредит. У вымышленного злоумышленника при этом даже якобы была копия ее паспорта.