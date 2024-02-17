Тройное ДТП случилось во Владивостоке по вине водителя Ford Transit

Водитель автомобиля Ford Transit потерял управление и врезался в две стоящих машины Toyota Corolla и Toyota Alphard в районе дома № 7 на улице Петропавловская во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
Полиция установила, что 35-летний водитель Ford Transit двигался по дороге 05Н-625 со стороны Есенина в направлении Порт-Артурской. В результате тройного ДТП пострадала его 31-летняя пассажирка.
Машины получили повреждения. От освидетельствования на опьянение водитель Ford отказался. На него составили административный материал по статье о невыполнении требований медицинского освидетельствования.