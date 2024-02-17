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Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по замаскированной живой силе и технике войск Украины на донецком направлении, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики», — сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что для предотвращения пуска противником ракет ПЗРК экипажи штурмовиков выполнили маневр «змейка» с одновременным отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования.

«По докладу передовых авиационных наводчиков цель была успешно поражена», — отметили в ведомстве.