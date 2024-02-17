Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника на донецком направлении. Удар корректировали передовые авиационные наводчики», — сказали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что для предотвращения пуска противником ракет ПЗРК экипажи штурмовиков выполнили маневр «змейка» с одновременным отстрелом ложных тепловых целей, после чего вернулись на аэродром базирования.
«По докладу передовых авиационных наводчиков цель была успешно поражена», — отметили в ведомстве.