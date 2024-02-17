Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

«Мобильный расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 артиллерийского соединения ВДВ (“кочующее орудие”) из состава группировки войск “Днепр”, действующий на херсонском направлении, уничтожил группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что с получением боевой задачи расчет гаубицы на автомобиле «Урал» выдвинулся в указанный район.
«По прибытии в заданную точку десантники быстро развернули орудие, получили координаты цели у расчета БПЛА артиллерийской разведки, произвели прицеливание и беглым огнем, с минимальной корректировкой, отработали по противнику, уничтожив группу пехоты противника в укрытии на правом берегу Днепра, подконтрольном украинским формированиям», — добавили в МО РФ.
Сообщается, что для прикрытия российских артиллеристов-десантников во время выполнения боевой задачи от средств воздушного нападения и разведки ВСУ работал расчет ПВО с противодроновым ружьем и ПЗРК.