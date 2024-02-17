Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра

«По прибытии в заданную точку десантники быстро развернули орудие, получили координаты цели у расчета БПЛА артиллерийской разведки, произвели прицеливание и беглым огнем, с минимальной корректировкой, отработали по противнику, уничтожив группу пехоты противника в укрытии на правом берегу Днепра, подконтрольном украинским формированиям», — добавили в МО РФ.