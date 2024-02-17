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Артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ на Купянском направлении

ЛУГАНСК, 17 фев — РИА Новости. Расчет самоходной гаубицы «Гвоздика» группировки российских войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы подавил станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«На одном из участков фронта на купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск “Запад” в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты расположения станцию радиоэлектронной борьбы ВСУ», — рассказали в МО РФ.

В Минобороны уточнили, что для удара координаты цели были оперативно переданы расчету самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика».

«Расчет “Гвоздики” незамедлительно осуществил наведение пушки и в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил станцию радиоэлектронной борьбы противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели», — рассказали в МО РФ.