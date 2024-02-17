Танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

«Танковый экипаж 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” уничтожил взводный опорный пункт ВСУ на купянском направлении», — сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, огонь танкисты вели с закрытой огневой позиции на дальности до 9 километров. Сообщается, что опорный пункт боевиков ВСУ являлся значимой высотой для ведения наблюдения и носил особый характер при выстраивании обороны на купянском направлении.
«Разобрали опорник буквально уже на втором выстреле», — процитировали в МО РФ командира танковой роты с позывным «Быстрый».