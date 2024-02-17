В Иркутске вновь будут рассматривать дело мужчины, который хотел спрыгнуть с балкона с трёхлетним сыном

В конце июня 2022 года дело в отношении Терентьева поступило в суд, его рассматривала коллегия присяжных, которые признали его виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и незаконном лишении свободы, но оправдали в покушении на убийство ребёнка. Экспертиза показала, что мужчина нуждается в наблюдении у психиатра. В итоге приговорили его к ограничению свободы и освободили от наказания с учётом времени, проведённого в СИЗО.