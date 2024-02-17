В Иркутске вновь будут рассматривать дело мужчины, который хотел спрыгнуть с балкона с трёхлетним сыном

Напомним, вечером 13 июля обвиняемый, держа на руках трёхлетнего ребёнка, вылез на карниз балкона дома на улице Советской и стал требовать, чтобы к нему пришла его жена, с которой он находился в стадии развода. Мужчина угрожал, что спрыгнет вместе с ребёнком. Его уговаривали вернуться соседи, психолог МЧС, жена. Переговоры шли три часа, потом мужчина влез в квартиру и его задержали.
В конце июня 2022 года дело в отношении Терентьева поступило в суд, его рассматривала коллегия присяжных, которые признали его виновным в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью и незаконном лишении свободы, но оправдали в покушении на убийство ребёнка. Экспертиза показала, что мужчина нуждается в наблюдении у психиатра. В итоге приговорили его к ограничению свободы и освободили от наказания с учётом времени, проведённого в СИЗО.
В конце мая Иркутский областной суд этот приговор отменил и вернул дело в Октябрьский районный суд. Рассмотрение завершилось тем же оправдательным приговором. И этот приговор отменили — дело будут рассматривать третий раз. Поводом для отмены приговора стало то, что Терентьев и его адвокат в суде о жене Терентьева говорили плохо, а о нём самом — только положительно.
Первое судебное заседание по делу Романа Терентьева было назначено на 9 февраля, но к этому времени не удалось сформировать коллегию присяжных. Заседание перенесли на 11 марта.