Собака за миллион тенге погибла после укола в ветеринарной клинике ЗКО

Как пишет «Мой город», по информации департамента торговли и прав потребителей ЗКО, в 2023 году женщина обратилась в ветеринарную клинику со своей собакой Беллой, чтобы ее стерилизовали. После процедуры у питомца появились осложнения. Животному потребовалось лечение и повторная операция, что обошлось в 165 тысяч тенге. Однако собаке лучше не стало. Тогда ее повезли в ветклинику Уральска. Затраты на дорогу обошлись в 12 тысяч тенге. В клинике сообщили, что некачественное наложение швов привело к некрозу тканей. Белле провели третью операцию, во время которой выяснилось, что ее репродуктивные органы даже не стерилизовали.