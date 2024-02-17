Агрессивного пассажира такси задержали с мефедроном во Владивостоке

Во время проверки документов у водителя такси во Владивостоке пассажир начал проявлять агрессию и нецензурно ругаться на инспекторов ДПС, при себе у него при задержании обнаружили 0,85 грамма мефедрона, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
Автомобиль такси остановили на улице Юмашева. Агрессивный 33-летний пассажир не реагировал на требования прекратить противоправные действия. Его заковали в наручники в соответствии с законом «О полиции».
В отделе полиции Ленинского района УМВД России по Владивостоку на мужчину составили административный протокол по статье о неповиновении полиции. Также на него возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков.