NYT сообщила о секретной атаке Израиля на газопровод в Иране

Один из западных чиновников отметил, что атака на газопровод, скорее, носила символическое значение, поскольку Тегерану относительно легко устранить ее последствия. В то же время, по словам собеседника, Израиль таким образом дал понять Ирану, что может нанести ему ущерб, если конфликт распространится на весь Ближний Восток. Напряженность в отношениях двух стран растет в последние месяцы; Тегеран заявляет, что не причастен к нападению боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом октябре, или к атакам хуситов на суда в Красном море.