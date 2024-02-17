Больше 15 беспилотников сбиты над четырьмя российскими регионами

В Калужской области уничтожены семь БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пять из них — над Людиновским районом, два — над Козельским районом. Три аппарата сбиты на подлете к Воронежу, говорится в сообщении губернатора Александра Гусева в Telegram.
Над Брянской областью сбито пять беспилотников самолетного типа — над Погарским, Клинцовским и Брянским районами, сообщил губернатор Александр Богомаз. Два БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, в районе села Вислая Дубрава, заявлял губернатор Вячеслав Гладков.
Кроме того, поздно вечером 16 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал об уничтожении воздушных целей на подлете к региону. Воздушная тревога ночью работала в Белгородской и Курской областях.
Леонид Уварчев