Больше 15 беспилотников сбиты над четырьмя российскими регионами

В Калужской области уничтожены семь БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша. Пять из них — над Людиновским районом, два — над Козельским районом. Три аппарата сбиты на подлете к Воронежу, говорится в сообщении губернатора Александра Гусева в Telegram.