В Иркутской области расследуют истязания детей в садике

Выяснилось, что работник в одного из детских садов города (предположительно, речь идёт о садике № 7) регулярно издевается над детьми. Родители обратились в правоохранительные органы.



По социальным сетям Байкальска стремительно распространяется анонс телепередачи, о ситуации в детском саду. На кадрах видно, как женщина даёт детям подзатыльники, несколько раз пихает лежащего на полу ребёнка ногой. Сообщается, что видео снято на телефон, которая одна из родительниц, обеспокоенная тем, как изменился её ребёнок, спрятала среди игрушек. Ведь дети в этой группе маленькие, ещё почти не говорят, пожаловаться не могли.