В Иркутской области расследуют истязания детей в садике

В Иркутской области завели уголовное дело из-за истязания детей в детском саду города Байкальска. Подробности в материале irk.aif.ru.
Заметили перемены в поведении
Байкальск — небольшой город на самом берегу одноимённого озера. Красивая природа, летом — море клубники — едва ли не идеальное место, чтобы провести здесь детство. Но как оказалось, не для всех.
Выяснилось, что работник в одного из детских садов города (предположительно, речь идёт о садике № 7) регулярно издевается над детьми. Родители обратились в правоохранительные органы.
По социальным сетям Байкальска стремительно распространяется анонс телепередачи, о ситуации в детском саду. На кадрах видно, как женщина даёт детям подзатыльники, несколько раз пихает лежащего на полу ребёнка ногой. Сообщается, что видео снято на телефон, которая одна из родительниц, обеспокоенная тем, как изменился её ребёнок, спрятала среди игрушек. Ведь дети в этой группе маленькие, ещё почти не говорят, пожаловаться не могли.
Грозит от трёх лет
Насколько информация из соцсетей соответствует действительности, предстоит разбираться правоохранительным органам, но кое-что уже известно официально.
«Возбуждено уголовное дело по статьям “Истязание двух и более несовершеннолетних” и “Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего”, — рассказали “АиФ-Иркутск” в региональном управлении Следственного комитета».
По данным СК, предварительно установлено, что с ноября 2023 по январь 2024 года сотрудница детского сада жестоко обращалась с детьми, систематически их била, причиняла физические или психические страдания.
Если расследование подтвердит эти сообщения и суд признает женщину виновной, по статье об истязании ей грозит от трёх до семи лет лишения свободы, по статье о ненадлежащем воспитании установлено наказание от штрафа, до трёхлетнего заключения с последующим запретом на профессию. Когда человека осуждают по нескольким статьям, сроки частично складываются, поэтому нельзя предположить о каком «суммарном» наказании может идти речь.
Пока же жители Байкальска активно обсуждают ситуацию в социальных сетях. Самый популярный комментарий — «ужас!» и с ним сложно не согласиться. Но есть и скептики, которые сомневаются, что можно было незаметно спрятать телефон в игрушках и организовать скрытую съёмку.
Ранее «АиФ-Иркутск» уже рассказывали, о проверке правоохранительных органов по поводу видео, на котором в частном детском саду Иркутска, ребёнка резко сдёргивают с кровати. Правда, в том случае ситуация была менее однозначной.