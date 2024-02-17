100 тысяч долларов нашли у иностранца в аэропорту Атырау

За вывоз иностранной валюты, превышающей установленный порог, нарушителю грозит административный штраф, а также конфискация денег. Таможенный кодекс РК устанавливает порог в 10 000 долларов США. Если его превысить, то гражданину нужно декларировать свое имущество, а в документе указать происхождение и предназначение денег. Однако с 14 марта 2022 года это правило было ужесточено, и сейчас уезжающие за границу граждане вообще не могут вывозить из страны иностранную валюту в сумме, которая превышала бы 10 000 долларов по курсу Национального банка РК.