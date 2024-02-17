КНБ начал масштабную операцию в ряде регионов Казахстана

17 февраля 2024 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Шымкенте начата операция по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений. О результатах будет сообщено позже, пообещали в КНБ.