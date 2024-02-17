Крупный пожар произошел на складе в Алматы

— Загорелась кровля склада открытым пламенем, на тушение и защиту рядом расположенного административного здания введены пожарные стволы. Обстановка под контролем ДЧС при помощи камер видеонаблюдения и обнаружения задымлений и пожаров по городу, — сообщили в пресс-службе ДЧС.