Крупный пожар произошел на складе в Алматы

По данным ДЧС города, 17 февраля в 10:40 силы и средства направлены по повышенному рангу в микрорайон Кокмайса, 27 в Жетысуский район.
— Загорелась кровля склада открытым пламенем, на тушение и защиту рядом расположенного административного здания введены пожарные стволы. Обстановка под контролем ДЧС при помощи камер видеонаблюдения и обнаружения задымлений и пожаров по городу, — сообщили в пресс-службе ДЧС.
Отмечается, что на месте развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, препятствие создают частная автотехника, службы взаимодействия обесточивают объект.
На месте работают 70 человек и 18 единиц техники ДЧС.