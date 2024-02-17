Минобороны сообщило о сбитых за ночь 33 БПЛА над пятью областями

В Белгородской области ночью объявляли тревогу, ее отменили к утру. Губернатор региона Вячеслав Гладков говорил, что сработала система ПВО, но пострадавших и разрушений нет. Также о сбитых БПЛА отчитывались власти Брянской и Калужской областей. Они тоже заявили об отсутствии раненых и каких-либо разрушений на земле.