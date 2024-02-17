Водитель легковушки погиб, врезавшись в «КамАЗ» на трассе М12

На 782 км автодороги М-12 «Восток» в Верхнеуслонском районе произошло смертельное ДТП. 34-летний водитель легкового автомобиля Renault, превысив скорость, совершил наезд на «КамАЗ», который стоял на правой крайней полосе и прикрывал дорожную технику, занимавшуюся очисткой проезжей части от снега. Об этом сообщили в Госавтоинспекции РТ.
В результате столкновения водитель Renault получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до прибытия медицинских работников. Водителю «КамАЗа» и работникам дорожной службы, находившимся в момент аварии на проезжей части, удалось избежать травм.
По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства аварии.
Ранее мы писали, что 58-летняя женщина, управляя автомобилем марки SsangYong, нарушила правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора на улице Техническая в Казани и наехав на 47-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.