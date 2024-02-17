Водитель легковушки погиб, врезавшись в «КамАЗ» на трассе М12

Ранее мы писали, что 58-летняя женщина, управляя автомобилем марки SsangYong, нарушила правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора на улице Техническая в Казани и наехав на 47-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.