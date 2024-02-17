В кругленькую сумму обошелся бизнесмену из Костаная сломанный ноготь сотрудницы

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Костанайского предпринимателя оштрафовали почти на 400 тысяч тенге за то, что его сотрудница повредила ноготь на работе ($900).
Судебное разбирательство возникло из-за обращения в скорую помощь, которая позднее сообщила о несчастном случае в трудовую инспекцию, пишет tobolinfo.kz.
Пострадавшая работала супервайзером, в ее обязанности входило выносить коробки с товаром и выставлять его на витрины.
При расстановке продукции на ее руки упали коробки, в результате она получила ушиб пальца, на одном отслоилась ногтевая пластина.
Сотрудница сразу позвонила администратору, которая посоветовала ей вызвать скорую.
На этом вопрос был закрыт, ни предприниматель, ни пострадавшая не имели друг к другу претензий. Но трудовая инспекция посчитала, что этот случай нельзя оставлять без внимания, и обратилась в суд.
Суд в итоге оштрафовал компанию на 338 100 тенге.
Предприниматель нарушил 187-ю статью Трудового кодекса «Обязанности работодателя при расследовании несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью».
Несмотря на то, что травма была незначительной, по закону компания должна была в течение суток обратиться в трудовую инспекцию, но этого не произошло.