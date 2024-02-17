Над Воронежской областью сбиты четыре БПЛА

Губернатор Александр Гусев заявил, что на подлете к облцентру были обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками дронов была повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Ленинском районе. Глава региона добавил, что помощь с ремонтом будет оказана «в кратчайшие сроки».



Мэр Вадим Кстенин сообщил, кровля получила «незначительные» повреждения. По его словам на место уже выехали специалисты управы для организации работ.



Алина Морозова.