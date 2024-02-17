Губернатор Александр Гусев заявил, что на подлете к облцентру были обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками дронов была повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Ленинском районе. Глава региона добавил, что помощь с ремонтом будет оказана «в кратчайшие сроки».
Мэр Вадим Кстенин сообщил, кровля получила «незначительные» повреждения. По его словам на место уже выехали специалисты управы для организации работ.
Алина Морозова.
Над Воронежской областью сбиты четыре БПЛА
Четыре беспилотника самолетного типа сбили над Воронежской областью ночью 17 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ, не уточняя информацию о последствиях атаки.
Губернатор Александр Гусев заявил, что на подлете к облцентру были обнаружены и уничтожены три БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками дронов была повреждена крыша частного дома в Туркменском проезде в Ленинском районе. Глава региона добавил, что помощь с ремонтом будет оказана «в кратчайшие сроки».