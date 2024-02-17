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Самолетам Ан-72 и Ил-76 удалось избежать крушения в небе над Омском

Возможно, многие горожане второй раз родились в этот день — даже не зная об этом.
Источник: Комсомольская правда

Вечером 15 февраля в небе над Омском едва не столкнулись самолеты Ан-72 и Ил-76 — сообщает телеграм-канал Mash.

Грузовой борт из Караганды и тяжелый военно-транспортный самолет, выполнявший тренировочный полет, опасно сблизились в воздушном пространстве над городом. И — пролетели совсем недалеко друг от друга.

Избежать аварии, которая могла стать роковой и для жителей Омска, удалось благодаря оперативным действиям диспетчеров, которые мигом скорректировали траектории воздушных судов.

В итоге Ил-76 и Ан-72 успешно сели на аэродроме.

Прокуратура