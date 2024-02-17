Самолетам Ан-72 и Ил-76 удалось избежать крушения в небе над Омском

Вечером 15 февраля в небе над Омском едва не столкнулись самолеты Ан-72 и Ил-76 — сообщает телеграм-канал Mash.
Грузовой борт из Караганды и тяжелый военно-транспортный самолет, выполнявший тренировочный полет, опасно сблизились в воздушном пространстве над городом. И — пролетели совсем недалеко друг от друга.
Избежать аварии, которая могла стать роковой и для жителей Омска, удалось благодаря оперативным действиям диспетчеров, которые мигом скорректировали траектории воздушных судов.
В итоге Ил-76 и Ан-72 успешно сели на аэродроме.