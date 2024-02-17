В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере

Ранее сообщалось, что днем 16 февраля 2024 года на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе Новосибирска был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Бригада скорой помощи доставила малыша в больницу. По данным облминздрава, его состояние стабильное. Сколько времени ребенок провел на морозе — неизвестно.