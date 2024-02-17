В Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере

Ранее сообщалось, что днем 16 февраля 2024 года на придомовой территории одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе Новосибирска был обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в полиэтиленовый пакет. Бригада скорой помощи доставила малыша в больницу. По данным облминздрава, его состояние стабильное. Сколько времени ребенок провел на морозе — неизвестно.
«В рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство новорожденного ребенка в городе Новосибирске возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункту “в” части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), задержана его 22-летняя мать», — говорится в сообщении.
Следователь допросил подозреваемую и свидетелей, назначены необходимые судебные экспертизы. Женщина задержана, ей предъявлено обвинение в покушении на убийство младенца. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
В следственном управлении уточнили, что младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет, нашли в мусорном контейнере, когда на улице днем было около минус 25 градусов.