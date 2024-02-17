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В Абинском районе легковушка врезалась в грузовик, есть двое погибших

В Абинском районе Краснодарского края водитель и пассажир легкового автомобиля погибли при столкновении с грузовиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 17 февраля около 05.15 утра. По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу, где врезался в движущийся во встречном направлении большегрузный автомобиль Volvo с прицепом. Большегрузом управлял житель Пензенской области.

В результате аварии водитель и пассажир легковой автомашины от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой. Все обстоятельства ДТП выясняются.

Андрей Пугачев