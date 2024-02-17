В Абинском районе легковушка врезалась в грузовик, есть двое погибших

Авария произошла 17 февраля около 05.15 утра. По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу, где врезался в движущийся во встречном направлении большегрузный автомобиль Volvo с прицепом. Большегрузом управлял житель Пензенской области.



В результате аварии водитель и пассажир легковой автомашины от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой. Все обстоятельства ДТП выясняются.



Андрей Пугачев

