Авария произошла 17 февраля около 05.15 утра. По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу, где врезался в движущийся во встречном направлении большегрузный автомобиль Volvo с прицепом. Большегрузом управлял житель Пензенской области.
В результате аварии водитель и пассажир легковой автомашины от полученных травм скончались на месте происшествия до приезда скорой. Все обстоятельства ДТП выясняются.
Андрей Пугачев
В Абинском районе легковушка врезалась в грузовик, есть двое погибших
В Абинском районе Краснодарского края водитель и пассажир легкового автомобиля погибли при столкновении с грузовиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Авария произошла 17 февраля около 05.15 утра. По предварительной информации, водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу, где врезался в движущийся во встречном направлении большегрузный автомобиль Volvo с прицепом. Большегрузом управлял житель Пензенской области.