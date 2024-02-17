Нижегородец бросил петарду под ноги посетителей ТЦ «Небо»

Нижегородец бросил петарду под ноги посетителей торгового центра «Небо». Об этом сообщается в группе «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» в социальной сети «Вконтакте».
На опубликованных кадрах видно, как молодой человек, находясь в компании, кидает с верхнего этажа петарду. Всё это молодые люди снимают на видео. Пиротехническое изделие падает на первый этаж, в это время там были люди.
Произошедшим уже заинтересовалась полиция.
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Ранее мы писали, что подросток устроил дебош в нижегородском ТЦ «Небо». Ему грозит ответственность за оскорбления и пропаганду экстремистской организации.