В поисках лучшей жизни: белорусские пограничники задержали жителя Евросоюза

МИНСК, 17 фев — Sputnik. Белорусские пограничники задержали в Гродненском районе мужчину, который незаконно пересек границу с Литвой, сообщили в официально Telegram-канале Погранкомитета Беларуси.
Произошло это 15 февраля. По информации профильного ведомства, со слов самого иностранца он — гражданин Хорватии. У него при себе было два рюкзака с вещами, нож и деньги.
«Конечной точкой такого незаконного “путешествия” была Беларусь или Россия, куда нарушитель направлялся для поиска работы и лучших условий жизни», — рассказали в ГПК.
Теперь мужчине грозит депортация и штраф до ста базовых величин, то есть до 4 тысяч белорусских рублей, что составляет 1,2 тысячи долларов.
Также за нарушение госграницы и правил пребывания в отношении задержанного начат административный процесс. Сейчас мужчина находится в ИВС Гродненской пограничной группы.