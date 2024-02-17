Выяснились подробности кровавой драмы на омском Левобережье

«Предварительно установлено, что в утреннее время 16 февраля данная гражданка, находясь в квартире, в которой она проживала совместно со своей престарелой матерью и семьей сына, нанесла не менее трех ударов по голове своего 9-летнего внука, спавшего в это время в кровати, после чего нанесла ранения своей 87-летней матери», — раскрыли некоторые детали в надзорных органах.