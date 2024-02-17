Выяснились подробности кровавой драмы на омском Левобережье

Так, по обнародованной информации, первой потенциальной жертвой омички мог стать ее внук школьного возраста, который в тот момент спал.
«Предварительно установлено, что в утреннее время 16 февраля данная гражданка, находясь в квартире, в которой она проживала совместно со своей престарелой матерью и семьей сына, нанесла не менее трех ударов по голове своего 9-летнего внука, спавшего в это время в кровати, после чего нанесла ранения своей 87-летней матери», — раскрыли некоторые детали в надзорных органах.
Также заявляется, что при попытках остановить ее, омичка якобы направила находившееся в руках орудие преступления на себя, ударив себя ножом в шею и область живота. Всех троих с места предполагаемого преступления доставили в больницу.
В пресс-службе облпрокуратуры также выдали характеристику семье, обозначив родителей пострадавшего школьника как благополучных, то есть не состоящих на учете в специализированных органах и имеющих постоянную работу.
На текущий момент действия омички квалифицируются по статье «покушение на убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии».