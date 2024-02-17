Самарская пенсионерка отдала мошенникам более 2 млн рублей

Пенсионерке позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее внучки произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать «кому следует» денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания и передала неизвестному мужчине свыше 2 млн руб., после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.