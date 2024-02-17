Хуситы заявили об атаке на британский танкер Pollux в Красном море

«Военно-морские силы Йемена провели операцию в Красном море против британского нефтяного танкера Pollux, атаковав его большим количеством противокорабельных ракет. Попадание оказалось прямым и точным», — утверждает представитель хуситов Яхья Сариа (цитата по ТАСС).
В декабре 2023 года в Красном море участились обстрелы международных судов на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас», которое поддерживают хуситы. С середины января США и их союзники несколько раз атаковали позиции хуситов в Йемене. По данным Еврокомиссии, стоимость поставок из Азии выросла на 400% из-за нападений в Красном море.
Лаура Кеффер