Хуситы заявили об атаке на британский танкер Pollux в Красном море

В декабре 2023 года в Красном море участились обстрелы международных судов на фоне войны между Израилем и палестинским движением «Хамас», которое поддерживают хуситы. С середины января США и их союзники несколько раз атаковали позиции хуситов в Йемене. По данным Еврокомиссии, стоимость поставок из Азии выросла на 400% из-за нападений в Красном море.