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Житель Башкирии оказался в плену огня

В одном из жилых домов Уфы на улице Максима Рыльского произошел пожар, передает МЧС по Башкирии.
Источник: МЧС РФ

Инцидент случился в 6-м часу утра, когда в тамбуре лестничной площадки на 9-м этаже загорелся дощатый ящик.

По данным специалистов экстренных служб, весь коридор оказался в едком дыму — пламя отрезало выход из квартиры проживавшему здесь мужчине. К счастью, его удалось спасти. По словам пожарных, если бы он все-таки попытался покинуть место обитания, то мог бы погибнуть или получить сильные ожоги.

Еще шестеро людей, включая двух детей, эвакуировались самостоятельно.

«Открытое горение ликвидировали за 8 минут. Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС РФ», — отметили в ведомстве.

МЧС