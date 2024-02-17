Житель Башкирии оказался в плену огня

По данным специалистов экстренных служб, весь коридор оказался в едком дыму — пламя отрезало выход из квартиры проживавшему здесь мужчине. К счастью, его удалось спасти. По словам пожарных, если бы он все-таки попытался покинуть место обитания, то мог бы погибнуть или получить сильные ожоги.