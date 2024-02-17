Житель Башкирии оказался в плену огня

Инцидент случился в 6-м часу утра, когда в тамбуре лестничной площадки на 9-м этаже загорелся дощатый ящик.
По данным специалистов экстренных служб, весь коридор оказался в едком дыму — пламя отрезало выход из квартиры проживавшему здесь мужчине. К счастью, его удалось спасти. По словам пожарных, если бы он все-таки попытался покинуть место обитания, то мог бы погибнуть или получить сильные ожоги.
Еще шестеро людей, включая двух детей, эвакуировались самостоятельно.
«Открытое горение ликвидировали за 8 минут. Причина возгорания устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС РФ», — отметили в ведомстве.