Школа № 117 загорелась в Екатеринбурге

Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 05:38. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров и повредил имущество в помещении на первом этаже средней образовательной школы, рассказали в ведомстве.
На место выехали одиннадцать единиц спецтехники. Пожар тушили тридцать пять сотрудников МЧС.
Как сообщалось ранее, ночью 16 февраля в Екатеринбурге произошел пожар в магазине «Верный», который расположен на улице Жуковского. В результате на площади в 20 квадратных метров была повреждена готовая продукция на складе на 1-м этаже.