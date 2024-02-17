Житель Курагинского района отдал мошенникам 4,5 млн рублей

43-летний мужчина хотел заработать на криптовалюте, поэтому поверил мошенникам и согласился на их предложение. В итоге он потерял 4,5 млн рублей, а также оформил кредиты.
Схема обмана была проста — женщина представилась инвестором, попросила мужчину скачать специальное приложение, а потом начались первые вложения. Для видимости мошенники сначала отдают некоторую сумму, якобы схема рабочая. Но когда клиент вкладывает миллионы, он не получает никакого дохода.
После мужчина обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело.