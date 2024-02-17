Два человека попали в больницу в результате пожара в Петропавловске

17 февраля в 12:11 в Петропавловске в двухэтажном жилом доме на втором этаже произошел пожар на предварительной площади 70 кв.м. Силами ДЧС спасены и госпитализированы два человека. Посредством автолестницы эвакуированы три человека. В 12:57 пожар был локализован, а 13:11 ликвидирован полностью. Задействованы силы и средства ДЧС (21 человек личного состава и 8 единиц техники).