В Гродно водитель отсудил у общежития 2500 рублей за окно, упавшее на его авто

В суде представители общежития утверждали, что машина была припаркована с нарушениями, но суд все же встал на сторону владельца, решив, что он ничего не нарушил. Как итог, владелец Renault Megane отсудил у общежития свыше 2500 рублей — более 2,2 тысячи рублей в качестве убытков, а также еще порядка 300 рублей на возмещение судебных расходов. К тому же общежитие выплатило 110 рублей госпошлины.