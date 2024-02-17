В Гродно водитель отсудил у общежития 2500 рублей за окно, упавшее на его авто

Владелец автомобиля отсудил у гродненского общежития колледжа техники, технологий и дизайна более 2,2 тысячи рублей за повреждения, вызванные падением с 8 этажа стекла из окна кухни, сообщает интернет-портал Верховного суда Беларуси со ссылкой на суд Ленинского района Гродно.
Инцидент случился еще в октябре 2023, когда владелец Renault Megane припарковал свой автомобиль возле общежития. Прилетевшее стекло разбило лобовое окно авто, боковое зеркало, содрало часть краски с кузова. Владелец попытался договориться с общежитием мирно, но предложенные условия его не устроили, и он обратился в суд.
В суде представители общежития утверждали, что машина была припаркована с нарушениями, но суд все же встал на сторону владельца, решив, что он ничего не нарушил. Как итог, владелец Renault Megane отсудил у общежития свыше 2500 рублей — более 2,2 тысячи рублей в качестве убытков, а также еще порядка 300 рублей на возмещение судебных расходов. К тому же общежитие выплатило 110 рублей госпошлины.
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