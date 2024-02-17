Подрядчик похитил 31 млн рублей при строительстве детской поликлиники в Воронежской области

В Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении недобросовестного подрядчика, который сорвал сроки строительства детской поликлиники в Новохоперске. По версии следствия, АО «Хатман Групп» получило аванс по государственному контракту в размере 31,7 млн рублей, но фактически его не отработало. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 16 февраля.
Контракт с подрядчиком заключили в январе 2023-го. Согласно данным с портала госзакупок, фирма согласилась оказать услуги за 105 млн 720,4 тыс. рублей, когда начальная цена аукциона была почти 109 млн рублей. Строительство детской поликлиники необходимо было завершить к 1 августа 2024-го. Подрядчиком были исполнены обязательства на сумму 6,9 млн рублей. В конце 2023-го контракт был расторгнут. Фирме назначили два штрафа.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особом крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — 10 лет лишения свободы.
В начале февраля стало известно, что региональное министерство строительства ищет подрядчика, который завершит строительство детской поликлиники. РИА «Воронеж» писало, что начальная цена контракта составляет 99 млн 253 тыс. рублей.