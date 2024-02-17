Подрядчик похитил 31 млн рублей при строительстве детской поликлиники в Воронежской области

В Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении недобросовестного подрядчика, который сорвал сроки строительства детской поликлиники в Новохоперске. По версии следствия, АО «Хатман Групп» получило аванс по государственному контракту в размере 31,7 млн рублей, но фактически его не отработало. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 16 февраля.