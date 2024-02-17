Суд арестовал мужчину, разбившего табуреткой лоб пятилетнему племяннику

Инцидент случился еще 7 сентября 2023. Тогда мужчина, разозлившись на игравших в доме детей, мешавших ему отдыхать, бросил в сторону 5-летнего внучатого племянника табурет, который попал мальчику в лоб. Теперь на лбу у ребенка рубец, который останется на всю жизнь.