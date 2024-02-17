Суд арестовал мужчину, разбившего табуреткой лоб пятилетнему племяннику

Прокуратура Любанского района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, сообщает служба информации прокуратуры Минской области. Мужчине инкриминируют умышленное причинение легкого телесного повреждения ребенку.
Инцидент случился еще 7 сентября 2023. Тогда мужчина, разозлившись на игравших в доме детей, мешавших ему отдыхать, бросил в сторону 5-летнего внучатого племянника табурет, который попал мальчику в лоб. Теперь на лбу у ребенка рубец, который останется на всю жизнь.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде ареста на два месяца. Кроме того, в отношении него применены принудительные меры безопасности и лечение от алкоголизма.