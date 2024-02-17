Третьи сутки ищут пропавшего в степи мужчину в Карагандинской области

17 февраля силами департамента по ЧС, родственника, сотрудниками отдела полиции и местных жителей продолжаются поисковые работы пропавшего мужчины в западном направлении от зимовки в сторону села Бестамак.
Сегодня для поисковых работ привлечен вертолет МИ-8 «Казавиаспас» МЧС РК.
Также на ТРЭКОЛе и снегоходе проводят поиски в северном направлении, также в сторону местности Бестамак, по предполагаемым следам снегохода потерявшегося.
11 февраля восьмилетний мальчик пропал в степи в Абайской области. Поисковые мероприятия велись более 4 часов, погодные условия осложняли оперативно-розыскные мероприятия. В итоге ребенка смогли найти, мальчик не нуждался в медицинской помощи.