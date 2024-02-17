На подлете к Курчатову сбит беспилотник, Курская АЭС работает штатно

Минобороны России сообщало, что сегодня, 17 февраля, над территорией РФ были сбиты 33 беспилотника. Из них один был уничтожен над Курской областью. За время проведения военной операции вблизи Курской АЭС произошло несколько инцидентов. В частности, в октябре 2023 года системы ПВО сбили над ней три украинских БПЛА.