На подлете к Курчатову сбит беспилотник, Курская АЭС работает штатно

«Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет», — написал господин Старовойт в Telegram.
В пресс-службе Курской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме.
Курская АЭС входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важным узлом Единой энергетической системы. Ее основным потребителем является энергосистема «Центр», которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа.
Минобороны России сообщало, что сегодня, 17 февраля, над территорией РФ были сбиты 33 беспилотника. Из них один был уничтожен над Курской областью. За время проведения военной операции вблизи Курской АЭС произошло несколько инцидентов. В частности, в октябре 2023 года системы ПВО сбили над ней три украинских БПЛА.
Лаура Кеффер