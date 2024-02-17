Из-за вероятного поджога 3 машины сгорели во дворе дома на улице 9 Января в Воронеже: видео

Утром субботы, 17 февраля, на улице 9 Января в Советском районе Воронежа сгорели три автомобиля. Транспортные средства были припаркованы во дворе дома рядом с площадкой для мусорных баков, от которых на них и перешел огонь. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях.
По словам местных жителей, к пожару могут быть причастны подростки, которые некоторое время были рядом с контейнерами. Воронежцы также поделились видео с камеры видеонаблюдения.
В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:24. Пожар был ликвидирован силами трех пожарных расчетов в 10:43.
— Вероятная причина возникновения пожара — поджог или неосторожное обращение с огнем, — сообщили в ведомстве.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о пожаре в селе Ростоши Эртильского района. На месте происшествия спасатели обнаружили тела 72-летней женщины и 60-летнего мужчины.