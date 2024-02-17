Из-за вероятного поджога 3 машины сгорели во дворе дома на улице 9 Января в Воронеже: видео

Утром субботы, 17 февраля, на улице 9 Января в Советском районе Воронежа сгорели три автомобиля. Транспортные средства были припаркованы во дворе дома рядом с площадкой для мусорных баков, от которых на них и перешел огонь. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях.