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Из-за вероятного поджога 3 машины сгорели во дворе дома на улице 9 Января в Воронеже: видео

По словам очевидцев, пожар устроили подростки.
Источник: Мой и твой Воронеж — ВКонтакте

Утром субботы, 17 февраля, на улице 9 Января в Советском районе Воронежа сгорели три автомобиля. Транспортные средства были припаркованы во дворе дома рядом с площадкой для мусорных баков, от которых на них и перешел огонь. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях.

По словам местных жителей, к пожару могут быть причастны подростки, которые некоторое время были рядом с контейнерами. Воронежцы также поделились видео с камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:24. Пожар был ликвидирован силами трех пожарных расчетов в 10:43.

— Вероятная причина возникновения пожара — поджог или неосторожное обращение с огнем, — сообщили в ведомстве.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало о пожаре в селе Ростоши Эртильского района. На месте происшествия спасатели обнаружили тела 72-летней женщины и 60-летнего мужчины.

МЧС
пожары