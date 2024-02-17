Больше 80 млн тенге отдал мошенникам алматинец — как его обманули

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Житель Алматы поверил в обещания о выгодных инвестициях и отдал мошеннице 83 млн тенге (184 тысячи долларов).
Крупную сумму пострадавший отдал малознакомой за раскрутку инвестиций, пишет Polisia.kz.
Женщина заявила знакомым, что занимается заключением договоров от лица ТОО по доставке запчастей в крупную отечественную компанию путем вкладов — инвестиций.
Примечательно, что в этих вкладах компания не нуждалась, говорят в полиции.
«На данный момент в наше подразделение с заявлением об аналогичным мошенничестве обратились девять человек. По предварительным данным, подозреваемая как посредник получала задатки от 10 до 20 млн тенге, а с одного из потерпевших ей удалось выманить 83 млн тенге. Подозреваемая задержана», — рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.
Задержанная — жительница Алматинской области.
Все эпизоды объединены в одно производство, по ним в едином реестре досудебного расследования возбуждено уголовное дело.
Стражи порядка не исключают, что обманутых людей может быть больше. В таком случае надо обращаться по номерам: 8−701- 233−47−90; 8−747−700−00−72 и 8−778−677−67−65.