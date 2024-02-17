Больше 80 млн тенге отдал мошенникам алматинец — как его обманули

«На данный момент в наше подразделение с заявлением об аналогичным мошенничестве обратились девять человек. По предварительным данным, подозреваемая как посредник получала задатки от 10 до 20 млн тенге, а с одного из потерпевших ей удалось выманить 83 млн тенге. Подозреваемая задержана», — рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.